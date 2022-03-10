亞冠盃　傑志赴泰備戰　朱Sir：要付出更多彌補

港超球隊傑志周四（10日）晚啟程前往泰國，備戰將於下月中展開的「亞冠盃」J組分組賽。回歸主帥一職的朱志光指，球隊要在餘下數周備戰時間，付出更多彌補過去兩個月停操所失去的狀態。

上季港超聯冠軍傑志，在今屆「亞冠盃」位處J組，同組對手為上海海港、清萊聯和附加賽勝方，墨爾本勝利和神戶勝利船將於下周二（15日）爭奪小組最後一個席位。本地賽自1月停擺，足總上月宣布今季港超腰斬，「藍鳥」遂分兩批職、球員提早赴泰國曼谷準備，首批包括新援明加索夫、查理史葛、加維蘭、安永佳、蘇沙，以及小將陳傲軒、趙聡悟等於周四（10日）晚已出發；另外一批稍後抵達。

按季初計劃、將回復總教練身份領軍的朱志光表示，球隊始終要有「面對現實」，畢竟停操兩個月，但會把握時間催谷球員狀態：「狀態能唔能夠去番80%，要視乎集訓同友賽再睇吓進度點樣，慶幸泰國比香港熱，催谷狀態亦相對易啲。」傑志在泰國集訓5周中大約會進行5至6場友賽，「朱Sir」笑指「自己都要熱一熱身」，而頭兩周備戰尤其重要，因為要在提升狀態和預防受傷之間取得平衡，可幸的是陣中大部份球員已合作多年，他對球隊的熟悉，將有助備戰。

「藍鳥」上屆在這項賽事取得破香港球會紀錄的成績，問到目標，朱志光坦言今年的狀況與過往不同，球隊要付出更多努力彌補錯失了的狀態：「錢儲咗就有用，體能儲住冇用，失去比賽、冇訓練，係好難攞得番，要做番多啲嘢彌補。」

「亞冠盃」入球紀錄保持者丹恩奴域表示：「我一直推動自己達至最佳水平，但依家最重要係專注備戰，我哋已經兩個月冇練波，現時首要係喺訓練中好好睇住自己嘅狀態同健康狀況，盡全力備戰，跟住先睇自己可否重演上屆嘅表現。」丹恩認為J組的對手不易應付，但強調全隊都會盡最大努力，重拾比賽狀態。

將代表傑志第3次出戰亞冠的丹尼，對有機會對神戶勝利船感期待：「好開心有機會同恩尼斯達、保贊交手，尤其自己係西班牙裔。」他又強調東道主清萊聯絕非易應付的對手，而假如上海海港以正選出擊，與之對壘亦定必是場硬仗。