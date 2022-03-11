贊助商割席　車路士81日內定生死

車路士嘅俄羅斯班主阿布拉莫域周四(10日)被英國政府制裁後，呢支英超勁旅嘅前景即時蒙上陰影，雖然目前足球上面嘅運作仍然受到保護，但眾多制肘嚴重影響球隊發展，車路士主要贊助商3 UK已宣布暫停對車路士總值1.2億鎊嘅贊助。據英國《太陽報》報道，車路士依家獲得嘅特許經營牌照5月31日完結後，將唔會獲得延續，意味車路士81日內必須要搵到買家接手。

隨住阿布拉莫域嘅英國資產被凍結，球會波衫心口贊助商3 UK發聲明話會暫停贊助，並要求車路士由下場比賽開始將公司標誌由波衫移除，據報車路士喺呢間電訊商嘅3年贊助合約中，每年可獲4,000萬鎊。消息指其他贊助商包括NIKE、Hyundai同Hublot等，都正審視同車路士嘅合作關係，唔排除會齊齊割席。

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車路士依家資金被凍結，包括禁止買賣球員、續約球員、出售主場波飛同商品等等，電視轉播同歐洲賽收入亦會被凍結，車路士嘅官方商店周四(10日)已經全線關閉，就連球隊作客比賽嘅開支亦限制要喺2萬鎊之內。車路士依家除咗季票持有者可以繼續入場，據報每場將損失約60萬鎊收入。

事實上，英國政府今次禁制令目標係阿布拉莫域而非車路士，所以車路士仍然可以繼續賣盤行動，大前提係阿布拉莫域唔可以喺賣盤入面獲得任何利益，不過英國《太陽報》爆料，車路士嘅特許經營牌照5月31日完結後，英國政府唔會再作延續，如果限期前未能搵到買家，車路士就會進入託管程序，面臨扣分等更加嚴重嘅處分。