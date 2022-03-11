車路士爭氣贏諾域治　杜曹：戰鬥到底！

車路士班主阿布拉莫域受到英國政府制裁陰霾下，「藍戰士」周五(11日)凌晨英超作客包尾球隊諾域治，一眾球員踢出爭氣波贏3比1，繼續穩坐聯賽第3位置。車路士領隊杜曹賽後表示會專注比賽，只要球隊有波衫、有巴士，佢哋都會繼續戰鬥落去。

雖然贊助商宣布暫停贊助，不過車路士今仗仍獲准以原有波衫出賽，作客球迷更高唱「阿布拉莫域」嘅歌作出支持，同主隊球迷嘅諷刺歌鬥法。車路士球員未受場外事件影響，開波只係3分鐘就由杜利奧查洛巴先開紀錄，14分鐘美臣蒙特再入一球。不過車仔之後放慢手腳，諾域治69分鐘由迪姆普基12碼追番1球，比賽尾段一度緊張，但夏維斯90分鐘為車仔鎖定勝局，英超4連勝。

車路士領隊杜曹賽後被問到制裁問題，呢位德國籍領隊表示：「我知道周圍有好多聲音，但我仍然好開心可以執教一支強隊，事情每日都變，聽日可能又有新嘅發展，我哋要做嘅係確保專注比賽，保持訓練嗰陣嘅態度，只要球隊有足夠嘅波衫、有巴士載我哋去比賽，我哋都會落場競爭。」