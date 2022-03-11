【越洋訪問】張瑋桓王康怡奪6冠　最有默契網球絲打　

香港網球近年新星湧現，黃澤林連贏兩項大滿貫，王康怡（Cody）剛升上成人組，已與師姐張瑋桓（Eudice）攜手拿下6座雙打錦標。這對相差6歲的姊妹檔，平時「做咩都好夾」，打球如是，吃東西、看電影、玩貓如是，目標當然如是——在杭州亞運爭取獎牌。「背負香港的名字，比平時打巡迴賽動力更大！」Eudice說。

張瑋桓和王康怡完成全運後，遠赴非洲，展開ITF職業巡迴賽，在短短3個月內，攜手拿下6座雙打錦標。對Cody來說，是喜出望外的結果：「我去年底正式升上成人組，明顯感覺到，對手打法、體能和心理不同了。個個都好fit，情緒穩定。沒想到這麼快有好成績。」Eudice認為關鍵在於默契。皆因過去兩年，受疫情影響，她們只能留守香港，日練夜練，「很清楚對方打法，互相補位。個人喜好上，我也比較喜歡夥拍本地球手，有人一起飛，一起玩，一定開心點。」

談到印象最深的一場比賽，不是決賽，是突尼斯站8強，在第3盤落後6：9下反勝。「我們商量後，改變策略，積極跑動和上網，讓對手猜不到球路。」Eudice說。驚險的一仗，也反映兩人成長：「以前給自己很大壓力，常常鑽牛角尖，想為什麼會失分。但與其執著上一分，不如打好這一分。」Cody附和：「我也會提醒自己『be positive』。不要罵自己，要學會說『唔緊要，下分再嚟』。」

兩個女生，離鄉別井，飛到地球的另一端。最想念什麼？兩人異口同聲說「食物」：「Cody掛住打邊爐！我前陣子農曆新年，看見朋友分享吃年糕、蘿蔔糕和馬蹄糕的照片，超想吃！」不過，考慮到香港疫情嚴峻，一下機又要隔離14日，無法練習和比賽，回家似乎遙遙無期。幸好，這對相差6歲的姊妹檔互相陪伴：「我們最喜歡吃東西，什麼都吃！有時比賽完，夜晚沒什麼做，也會看看電影。」不說不知道，原來兩人都是「貓奴」：「我們家中都有養貓，剛好埃及酒店附近很多貓，會一起玩。」

不只嗜好，目標同樣一致。Eudice曾在雅加達亞運打入女單8強，盼在杭州亞運更進一步，衝擊獎牌。「2018年剛大學畢業，放完暑假就去，無論練習、比賽經驗都不夠。現在打法成熟了，懂得故意打對手不喜歡的球。體能也進步不少，不會打完幾局好球，就整盤沒力。」她表示代表香港參加大型運動會，有別於一般巡迴賽：「打巡迴賽通常為了自己，想提高排名，想打較大型的比賽……但亞運背負著香港的名字，動力更大，發揮也會更好。」Cody除了劍指雙打頒獎台，還特別期待與其他港隊成員，以一個團隊的身份出征。

至於長遠目標，Eudice期望效法世界一姐巴蒂，做個攻守兼備的球手。「我13歲在WJT對過芭蒂。當時已覺得她打得好好，沒想到有天會成為一姐。這些年看著她一路努力、成長，很佩服。」大滿貫是所有球手的憧憬，Eudice也不例外：「特別是雙打，我現時世界排名前200名，愈來愈有機會打大滿貫。會盡量打多些高組別比賽，爭取積分。」Cody的偶像則是羅馬尼亞名將施蒙娜：「我們打法相近，當然我還有很多東西向她學習。除了雙打，單打方面也要努力提高排名，升上頭三四百名。」

張瑋桓 Eudice Chong

年齡：25

目前WTA排名

單打：434

雙打：153

生涯冠軍數目

單打：3

雙打：19

王康怡 Cody Wong

年齡：19

目前WTA排名

單打：676

雙打：330

生涯冠軍數目

單打：2

雙打：8