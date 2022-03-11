畀自己友玩死！巴塞被加拉塔沙雷悶和

周五(11日)凌晨歐霸盃16強首回合賽事，近期氣勢如虹嘅巴塞隆拿主場迎戰加拉塔沙雷，全場控制戰局下慘被悶和0比0。巴塞隆拿今場久攻不下，最大原因係客隊門將彭拿「上身」，而呢位西班牙門將正正係巴塞隆拿1月份外借畀加拉塔沙雷嘅球員，今次真係畀「自己友」玩死！

巴塞隆拿對上一次冇波入，已經係上年12月嘅事，自冬窗簽入奧巴美揚、費倫托利斯同艾達馬查奧爾後更火力全開，估唔到1月將23歲門將彭拿外借加拉塔沙雷，竟然先係今場關鍵。迪比上半場有2次精彩射門，都被彭拿神勇救出，呢位門將全場一共有4次撲救，巴塞仲有中場法蘭基迪莊射中柱，註定今場冇波入。

彭拿係巴塞隆拿青訓產品，之前98次入選大軍名單但從未上陣，1月被外借去加拉塔沙雷磨練，首次喺魯營球場亮相竟然係做巴塞嘅對手，而且仲搞到巴塞贏唔到波，但就為自己贏得機會，巴塞教練沙維賽後亦讚揚呢位借將：「戰果唔理想，呢個係降低比賽質量嘅後果，下半場有改善，可惜面對嘅係一條出色防線同表現非常精彩嘅彭拿。」巴塞總監阿利文尼已表明彭拿係「巴塞隆拿重要財產」，預料佢下季有機會取代尼圖嘅2號門將位置。