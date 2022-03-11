大坂直美重返戰場　生涯首勝絲蒂芬絲

日本球星大坂直美重返戰場，周四（10日）出戰印第安韋爾斯大師賽成焦點，面對前美網冠軍絲蒂芬絲激戰三盤後闖關，生涯首勝這位宿敵。

曾是這個賽事2018年盟主的大坂直美，自今年澳網出局後再度亮相，比賽現場不時刮起大風，對兩位大滿貫球星的發揮都有所影響，犯上不少無壓力下犯錯，而大坂直美先落後一盤的情況下，最終爭逐了1小時53分鐘後以3比6、6比1及6比2成功逆轉，但全場打出了43個無壓力失誤。

這是大坂直美職業生涯首度戰勝美國的絲蒂芬絲，二人曾於2016年墨西哥公開賽及2018年WTA年終決賽交鋒，而這也是她自2018年奪得印第安韋爾斯女單冠軍後，再回歸參加這個WTA 1000級賽事。「坦白說，我沒有留意得分，我只問教練如何做好，集中爭取每一分；而在這三盤當中我學習了很多。」

能夠首勝宿敵，大坂直美不諱言加強了自信心:「面對着絲蒂芬絲，她剛贏得比賽，相信她亦充滿自信，這對我是一個很好的試驗，同時，我也需要更多的比賽，給自己有機會爭取更多。」次圈她將面對俄羅斯的古迪美杜娃（Veronika Kudermetova）。