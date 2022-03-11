亞冠盃　傑志赴泰名單出爐　丹恩明加索夫領銜

港超聯球隊傑志周五（11日）透過Facebook專頁，公布出征泰國集訓及2022「亞冠盃」的28人大軍名單，丹恩奴域、巴爾拿、基爾頓、朴俊炯、加維蘭、查理史葛及新援明加索夫等7位外援皆有隨隊。

分批前往泰國備戰「亞冠盃」J組賽事的傑志，今屆大軍名單增加至28人，外援註冊亦不設上限，因此除了上屆領軍人物「黑山伊巴」丹恩奴域、西班牙中場巴爾拿、巴西中場基爾頓及南韓守將朴俊炯4位外援之外，加維蘭、查理史葛、以及新加盟的土庫曼國腳明加索夫，皆在大軍名單當中。

此外，早前成功入籍的謝家強、蘇沙及杜馬思上屆未有隨隊，今次亦有份出征，連同曾以行、陳傲軒、潘沛軒及陳肇鈞幾位首次入選的本地球員，為「藍鳥」隨時候命。

傑志「亞冠盃」28人大軍名單

門將：1王振鵬、23郭劍橋、86保羅

後衞：2羅梓駿、3丹尼、5艾里奧、6朴俊炯、12杜馬思、15羅拔圖、21唐建文、66曾以行、95陳晉一、99潘沛軒

中場：4查理史葛、7明加索夫、10基爾頓、16陳肇鈞、19黃洋、20趙聡悟、26蘇沙、28鄭展龍、31陳傲軒、33謝家強、37巴爾拿

前鋒：8安永佳、9丹恩奴域、11加維蘭、88艾力士