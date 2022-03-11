古天奴又入波！謝拉特認「買斷很難」

阿士東維拉近期狀態大勇，周五(11日)凌晨英超作客列斯聯大勝3比0，聯賽3連勝後加入歐洲賽爭奪戰，巴西中場菲臘比古天奴又有波入，證明佢堅係「翻生」。不過維拉領隊謝拉特賽後表示，要買斷菲臘比古天奴唔係咁易，近日出現維拉支付唔起「古仔」高額薪酬嘅報道似乎唔係空穴來風。

維拉連贏白禮頓同修咸頓後，今仗作客列斯聯延續勇態，菲臘比古天奴22分鐘先開紀錄，下半場再由馬迪卡殊同哥林張伯斯入波大勝3比0。菲臘比古天奴自從1月由巴塞隆拿借用加盟後，踢8場比賽有4入波同3助攻，同期嘅入球貢獻同般奴費南迪斯一樣(7球)，喺英超僅次於哈利卡尼(8球)。

維拉借用菲臘比古天奴嘅合約中，有3,340萬鎊嘅買斷條款，英國《每日電訊報》日前指維拉畀呢筆費用絕冇問題，但「古仔」嘅48萬鎊周薪就難以負擔，就算呢位巴西中場願意減薪一半(24萬鎊)，都遠超維拉薪酬架構上限(13萬鎊)。維拉領隊謝拉特賽後承認：「睇古天奴比賽係賞心樂事，我哋好鍾意佢，買斷佢？呢件事畀你哋想像嘅複雜得多。如果維拉嘅錢係由我管，你知我會點做......」