【西甲】馬體會半場碌「卡」

周五深夜西甲獨腳戲，馬德里體育會主場迎戰卡迪斯。馬體會近況絕佳，聯賽3連勝，歐聯首回合同曼聯踢成1:1，4場賽事全部先開紀錄，當中3場半場領先對手。祖奧菲歷斯及蘇亞雷斯一老一嫩射手狀態大勇，前者更是近4場有3場取得入球，全部都是首名入球，兼且於上半場取得，今場卡迪斯未必頂得住。(now 632周五深夜4:00直播)

馬體會下周要作客曼聯進行歐聯16強次回合賽事，西甲賽會仍遷就他們，今場改為周五舉行，讓球員多加休息，他們當然亦會盡量於上半場奠定勝局，為大戰曼聯作好準備。

卡迪斯近績雖然轉好，但仍然要排尾3，最大問題是球隊攻力一般，尤其作客情況更差，而且自20/21球季升上西甲後，3次對住馬體會都大敗收場，包括今季首循環主場亦以1:4輸波，今場難頂得住馬體會，半場主勝必捧。

直播表

周五6:00pm 日職 神戶勝利船 對 鹿島鹿角

有線661/601

周六1:30am 德乙 羅斯托克 對 基爾

OnTV東網

周六4:00am 西甲 德里體育會 對 卡迪斯

now 632

周六4:00am 法甲 里爾 對 聖伊天

now 639

周六4:00am 英冠 西布朗 對 哈特斯菲爾德

有線661/601