趁火打劫！加歷查獻計：曼聯搶杜曹啦！

英國政府制裁阿布拉莫域後，車路士前景陷入一片迷濛，據英國《每日電訊報》消息，至少有6間球會即刻想「趁火打劫」撬走德國籍領隊杜曹，利物浦名宿加歷查更公開呼籲曼聯出手，話依家搶走杜曹係「千載難逢」嘅機會！

依家執教曼聯嘅蘭歷克只係臨時領隊，「紅魔鬼」表明下季會正式任命新帥，普捷天奴同坦哈格被視為兩大熱門，但隨住車路士嘅「制裁風波」，作為曼聯死敵利物浦嘅名宿加歷查就獻上妙計，佢喺《每日電訊報》專欄入面話：「曼聯依家有個千載難逢嘅機會，聘請一個佢哋應該列為首選嘅目標──杜曹！」

加歷查進一步解釋：「考慮到車路士依家嘅情況，依家有個冇人預視到嘅機會，一個世界最佳領隊當然要係曼聯頭號目標。杜曹同所有車路士職球員，都唔會知道未來係咩環境，冇一個領隊想喺咁唔穩定嘅環境下工作，如果有曼聯呢種級數球會斟介，杜曹一定會答應。曼聯可以為杜曹提供良好環境，冇錯咁做好似趁火打劫，但站喺曼聯同杜曹嘅立場，呢件事絕對值得實行，而且唔使多作考慮。」