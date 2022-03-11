反駁鬧交傳言　尼馬公開與PSG門將對話

巴黎聖日耳門（PSG）早前喺歐聯16強次回合不敵皇家馬德里遭淘汰，稱霸歐洲嘅美夢再次幻滅，賽後球隊主力尼馬同基安盧基當拿隆馬，仲被西班牙媒體指因不滿對方表而發生衝突。不過尼馬近日就公開與呢位PSG意大利門將嘅對話，將兩人嘅WhatsApp對話截圖上載個人IG，並反駁不和傳聞。

在兩人公開的對話內容中，見到基安盧基當拿隆馬向尼馬，分享西班牙《馬卡報》關於兩人不和嘅報導，前者直斥報導「不可接受」，並向尼馬道歉，而尼馬就回覆道：「朋友冇嘢喎，呢啲事喺球圈總會發生，我哋係一隊波，我哋與你同在。你仲好後生，但已經取得唔少成就，要重新振作，繼續努力。」

PSG歐聯16強次回合作客皇馬以1比3輸波，總比數以2比3遭淘汰，尼馬與基安盧基當拿隆馬，就被爆因互相不滿對方喺該場敗仗中嘅表現，喺巴拿貝球場更衣室內發生衝突。尼馬於IG發布與意大利門將嘅對話後，再於限時動態發文，否認兩人不和：「我唔鍾意喺呢度講新聞，但之前報導係大話；更衣室內冇人打交，想博出名嘅無能記者，你哋慳番啲啦。」