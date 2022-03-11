車仔受制裁影響　歐戰作客或要搭廉航

班主阿布拉莫域受英國政府制裁嘅車路士，背後「大水喉」受影響情況下，球會各項營運洗費金額亦受到嚴厲監察，其中作客時嘅交通和住宿費就面臨減縮，據報嚟緊歐聯16強次回合作客里爾，車仔大軍或者只能乘坐廉價航空出征，到達當地甚至仲只可以入住平價酒店。

據英國媒體報導，車仔現時每場作客比賽，住宿交通支出預算為2萬英鎊，金額比起之前大大減少，當地球員組織估計，英超球隊每場作客洗費保守估計為3萬英鎊，而作客去到外國出戰歐洲賽的預算，亦肯定更高，今季仲要應付歐聯戰線嘅車仔，屆時或需要搭廉航出征歐戰。

作為車仔主要資金來源，阿布拉莫域喺英國嘅財產已被英國政府凍結，球隊比賽門票銷售亦被禁止，仲引發各大贊助商紛紛「割蓆」，球會收入銳減的情況勢必影響車仔球會運作。而作為班主阿布拉莫域在英國當地資產之一嘅車路士，營運資金會因制裁而受到幾大影響，仍有待觀察，但財政緊縮似乎係走唔甩，情況肯定對車路士嘅發展蒙上陰影。