亞冠盃　傑志泰國首操　陳肇鈞：有得練波好幸運

遠赴泰國備戰2022年「亞冠盃」J組賽事的港超球隊傑志，下榻位於曼谷周邊的酒店後，亦隨即於周五（11日）進行抵埗後的首課操練。首次隨傑志出征「亞冠盃」的陳肇鈞（Philip），就對重回球場訓練感開心，並形容自己是幸運的一員。

闊別綠茵場多時的「藍鳥」眾將，重返球場後心情都非常好。首次隨傑志出征的Philip，就大讚當地天氣和訓練環境：「天氣、環境同草地到好配合我哋，我哋揀嘅練波時間好好，一啲都唔曬。」今季港超聯因疫情關係最終腰斬，Philip表示曾對如何備戰今屆「亞冠盃」感迷茫，最終能夠重返訓練場，他直言非常幸運：：「練返波好開心，足球員唔掂波，就好似生命中差咁啲嘢。依家好似喺我哋足球生涯中，有番啲希望，原本我哋以為今季就完，亞冠都唔知點搞，仲有得練波我覺得係好幸運好好彩。作為足球員，呢點係好開心，希望可以做返我哋應該做嘅嘢。」

Philip承認因為長期缺乏訓練，狀態難免欠奉，但認為問題不大：「希望可以盡快提升體能，練返以往我哋應有嘅水準同強度。」傑志表示球隊下榻的足球訓練中心，配備完善訓練及酒店住宿設施，包括真草足球場、游泳池及健身室等，Philip就透露各樣設施都可以任意使用，對球隊的安排感到滿意。惟疫情下，球隊仍需定期進行新冠檢測，用膳亦會分批進行。