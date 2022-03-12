C朗卡雲尼傷愈　曼聯72歲鋒線強攻熱刺

曼聯將於周日(13日)凌晨英超主場迎戰熱刺，賽前紅魔鬼收到好消息，看守領隊蘭歷克表示，2位射手C朗及卡雲尼都已經傷愈，可以復出踢今場大戰。37歲球星C朗一直希望球隊改踢雙前鋒陣式，35歲嘅卡雲尼可以候命，預料蘭歷克可能會派出呢對「72歲老人鋒線」合作攻堅。

蘭歷克話：「C朗完成整課操練，表現非常好，我冇問過佢對於球隊嘅感受，總之佢身體已經恢復健康，將會上陣對熱刺。」C朗因傷缺陣上場「曼市打吡」對曼城，但亦有傳佢係因為不滿知道該仗未能獲得正選，憤而飛返葡萄牙，現時似乎已經事過境遷。

蘭歷克亦透露另一位射手卡雲尼及中堅華拉尼可以隨時候命，卡雲尼因為受傷已休息超過1個月，至於華拉尼早前因為確診新冠肺炎，缺陣對曼城，2人復出將會提升曼聯攻守能力，特別係紅魔鬼鋒線人腳不足，C朗一度埋怨缺乏幫手，曾經要求蘭歷克改用雙前鋒陣式，現時卡雲尼可以上陣，蘭歷克可能會滿足C朗要求，以2人合作強攻熱刺。

值得一提，曼聯上年10月英超對熱刺，C朗同卡雲尼正選上陣，並各入1球，協助曼聯大勝3比0，至於今仗能否重溫好夢，大家拭目以待。