菲歷斯閃電入波　馬體會西甲4連勝鬥曼聯

周六(12日)凌晨西甲，馬德里體育會主場以2比1擊敗卡迪斯，取得聯賽4連勝，「新C朗」祖奧菲歷斯開賽3分鐘就入波，近2仗射入3球，狀態大勇。馬體會將於下周三(16日)凌晨歐聯16強次回合作客曼聯，祖奧菲歷斯勢必成為球隊爭取晉級最關鍵人物。

馬體會近期走勢凌厲，今仗先下手為強，開波3分鐘，祖奧菲歷斯上前壓逼，截到卡迪斯門將謝利馬斯列迪斯馬傳送後，順勢窄角度射入，繼上仗對貝迪斯梅開二度之後，再次建功。

值得一提，祖奧菲歷斯喺歐聯16強首回合主場對曼聯，開賽7分鐘就建功，對貝迪斯一役，更加係開賽2分鐘入波，呢位「快槍手」突擊能力非常出色。

至於卡迪斯今場亦非一面倒捱打，更加喺臨完上半場由36歲老將尼格度頂入扳平1比1。

換邊之後，馬體會憑迪保羅射入再次領先2比1，雖然比賽末段有19歲小將查維亞沙蘭奴被逐，但無阻馬體會全取3分，近4場聯賽全勝，將於歐聯強勢迎戰曼聯，雙方首回合打和1比1。