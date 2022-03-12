英超早場　睇利物浦搶分洗劫白禮頓

周六(12日)晚英超早場安排白禮頓主場迎戰利物浦。陣中進攻好手如雲嘅「紅軍」，聯賽連場報捷走勢強勁，為繼續對榜首曼城窮追猛打，今場作客近況低迷嘅「海鷗」白禮頓絕不留手，有本錢反客為主，客勝不容錯過。(Now 621及611周六晚8時30分直播)

今季各項賽事劍指冠軍的利物浦，早前擊敗車路士成功捧走英聯盃，令球隊士氣大振。上場歐聯16強次回合雖然輸畀國際米蘭，但無阻「紅軍」以總比數2比1成功晉級。當然利物浦絕對不滿足於此，球隊喺聯賽榜與「一哥」曼城嘅分差逐漸收窄，目前落後6分但少踢1場。

為追逐榜首位置，「紅軍」眾將必然繼續努力。上場英超擊敗韋斯咸之後，利物浦聯賽已豪取7連勝，攻入19球並只失2球，出色表現有目共睹。

海鷗聯賽4連敗

以穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼為首嘅利物浦鋒線，繼續係球隊搶分嘅保證，而冬窗加盟嘅路爾斯戴亞斯，早前成功斬獲個人聯賽處子入球，迅速證明自己有能力喺英超立足。

相反上場以1比2不敵紐卡素嘅白禮頓，近4場聯賽全敗，而且只攻入1球，今場遇上氣勢如虹嘅「紅軍」，恐怕白禮頓難以招架，客勝屬信心之選。

直播表

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 橫濱水手

有線661、601台

周六1:00pm 日職 清水心跳 Vs 大阪櫻花

有線662、602台

周六3:30pm 韓職 水原藍翼 Vs 浦項制鐵

無綫85台

周六4:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 名古屋鯨魚

有線661、601台

周六8:30pm 英超 白禮頓 Vs 利物浦

Now 621、611

周六8:30pm 英冠 班士利 Vs 富咸

有線662、602台

周六9:00pm 西甲 利雲特 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周六10:00pm 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 薩斯索羅

Now 638

周六10:30pm 德甲 賀芬咸 Vs 拜仁慕尼黑

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 賓福特 Vs 般尼

Now 621

周六11:00pm 英冠 彼德堡 Vs 史篤城

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 CF格蘭納達 Vs 艾爾切

Now 632

周日凌晨零時 法甲 蒙彼利埃 Vs 尼斯

Now 639、714

周日1:00am 意甲 森多利亞 Vs 祖雲達斯

Now 638

周日1:30am 英超 曼聯 Vs 熱刺

Now 621、611

周日1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 切爾達

Now 632

周日3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 安玻里

Now 638

周日4:00am 西甲 基達菲 Vs 華倫西亞

Now 632

周日4:00am 法甲 特魯瓦 Vs 南特

Now 639

周日8:30am 美職 新英倫革命 Vs 皇家鹽湖城

Now 639

周日10:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 肯薩斯體育會

Now 638

周日11:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs FC奧斯汀

Now 639