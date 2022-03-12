終極拍板　皇馬下周五前簽麥巴比

皇馬力爭簽入巴黎聖日耳門(PSG)前鋒基利安麥巴比，已經傳咗一段長時間，根據西班牙《馬卡報》爆料，指皇馬將於下星期五(18日)之前，同呢位23歲法國國腳簽加盟協議，等佢今夏同PSG約滿後，再正式宣布加盟「銀河艦隊」。雖然麥巴比免轉會費，但皇馬會畀佢8,000萬歐元簽字費，作為「見面禮」。

皇馬上年夏天向PSG開出1.8億歐元轉會費，提出收購基利安麥巴比，但被呢間法甲富豪球會拒絕，因為PSG一直希望盡最後努力說服麥巴比續約。

不過，呢位射手始終唔肯接受新合約，由於佢今夏約滿，1月開始可以同其他球會傾加盟事宜，加上PSG剛於歐聯16強出局，令麥巴比意興闌珊，更加冇留隊理由。

皇馬近日加快同麥巴比嘅團隊談判，希望盡快敲定轉會細節，一般相信雙方可望於下周五(18日)前達成協議。

不過，基利安麥巴比考慮到仍然要為PSG爭奪聯賽冠軍，所以就算同皇馬達成加盟協議，雙方都要等到今季賽事結束後，先至會公布。麥巴比喺今屆歐聯16強兩回合對皇馬，都取得入球，但PSG仍然被淘汰出局，「銀河艦隊」獲得佢來投，下季勢必如虎添翼。

據悉基利安麥巴比加盟皇馬，可以獲得8,000萬歐元簽字費，並擁有2,500萬歐元年薪。麥巴比自細就視C朗為偶像，童年夢想係加盟皇馬着7號球衣，相信好快可以實現。

另外，西班牙《阿斯報》指巴黎聖日耳門留唔住基利安麥巴比，總監李安納度需要負上最大責任，呢位巴西名宿將會被炒。

消息指PSG會長艾卡理化非常不滿李安納度嘅表現，除咗因為佢未能說服麥巴比續約之外，球會有唔少收購球員計劃都失敗，加上卡塔爾投資局入主PSG多年，都未能一嘗歐聯冠軍滋味，所以計劃對管理層作出變動，可能聘請熱刺總監柏拉迪斯取代李安納度。