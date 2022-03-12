亞冠盃　訓練設施冇得彈　安永佳：有齊備戰所需一切

赴泰國備戰2022年「亞冠盃」分組賽的傑志，到達當地足球訓練中心後，周五（11日）傍晚已開始訓練。除了落球場訓練之外，球隊亦用到當地泳池及健身室等設施，其中安永佳就對訓練配套非常滿意。

傑志下榻的訓練中心位於春武里府，中心内除了足球訓練設施之外，亦集高爾夫球場、酒店住宿、餐廳及泳池於一地，過往經常吸引球隊和團體，到當地進行集訓或舉辦體育賽事。中心環境優美，一班「藍鳥」球員在訓練過後，都忍不住「打卡」在個人社交平台上分享。

其中安永佳就對訓練中心的健身室讚口不絕，直言希望能夠好好運用當地設施，準備「亞冠盃」征途：「呢度嘅設施簡直冇得彈，比起香港係好好多，尤其『做尖』真係一流，係我近年去過最正嘅一間健身室，真草球場亦都好靚，我哋有齊備戰『亞冠盃』所需嘅一切。」他認為泰國天氣潮濕炎熱，提早到達備戰，可以讓球員適應當地氣候。

安永佳相信自己與一班隊友一樣，都好開心可以重返球場，對於球隊現時狀態，安永佳認為大家的情況都有所不同，現時最重要是盡快「操弗」體能，繼而提升訓練強度：「過去2個月雖然球隊停止操練，但我自己仍保持體能訓練，現時自己狀態感覺唔錯，唔似過完悠長假期。」