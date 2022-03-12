歐聯入場券大戰　曼聯熱刺有你冇我

英超上演「歐聯入場券大戰」，曼聯主場硬撼熱刺。倫敦球會熱刺雖然最近回復攻力，但近年面對曼聯慣性死火，加上「紅魔鬼」於奧脫福作賽穩打穩紮，近7仗主場出擊，總入球全開2球或以下；兩隊為爭入前4，今場贏唔到都唔好輸，免得畀對方拋離，踢得保守之下，玩2.5入球細盤似乎更好。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

盛傳英超賽會為制裁車路士，考慮扣「藍戰士」9分，此舉令曼聯同熱刺爭奪歐聯入場券機會大增，不過兩隊都存在結構性問題，今場唔係話想贏就可以贏。另一角度睇，今場唔輸畀對方，可能都係一個滿意戰果。

曼聯上仗「曼市打吡」1比4大敗，連續兩仗聯賽失分，上仗報稱因傷避戰嘅首席射手基斯坦奴朗拿度，與主帥蘭歷克不和，雖然呢位葡萄牙球星已經歸隊展開操練，並且喺個人社交平台表示好想出場，但佢腳風唔順係不爭事實，即使正選上陣都未必可以入波。

幸好「紅魔鬼」近期於主場防守力有改善，近6仗於奧脫福作賽只失2球，今仗主場出擊有望再次力保不失。

熱刺飄忽紅魔主場守得

熱刺早前曾經喺聯賽作客擊敗曼城，但之後卻不敵護級分子般尼，以及喺英足盃第5圈被英冠米杜士堡淘汰出局。但喺周一嘅獨腳戲，熱刺又以5比0大炒愛華頓，表現極度飄忽。

由哈利卡尼、孫興民及古路施夫斯基組成嘅前線三叉戟，近期狀態不俗，近兩仗聯賽合共炮製6個入球以及3次助攻，不過熱刺一旦遇上死守球隊，有可能隨時死火，難予人信心。曼聯同熱刺實力接近，賽前僅相差兩分，預計今仗雙方都唔敢貿然搶攻，細盤必捧。