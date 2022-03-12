當拿隆馬或行保方舊路　回流意甲加盟祖記

意大利門將基安盧基當拿隆馬今季加盟巴黎聖日耳門(PSG)之後，表現未如理想，上場歐聯16強次回合對皇馬，更出現1次大意失誤，最終連累球隊輸波出局，並傳出同隊友尼馬發生罵戰，前途亮起紅燈。英國《每日郵報》指意甲勁旅祖雲達斯計劃乘虛而入，今夏簽入當拿隆馬。

23歲嘅基安盧基當拿隆馬上年夏天協助意大利奪得歐國盃冠軍，自己更當選賽事最佳球員，但佢今季以自由身由AC米蘭轉投PSG後，表現麻麻，未能穩坐正選，不時要同基羅拿華斯輪流上陣，早已有所不滿，佢今次歐聯犯錯，惹來不少批評，輿論認為基羅拿華斯實力更勝呢位意大利國腳，未來賽事當拿隆馬可能被貶為後備。

不過，祖雲達斯教練阿里基仍然非常欣賞基安盧基當拿隆馬，希望今夏簽入佢，代替水準不穩嘅施捷斯尼，問題係當拿隆馬同PSG簽約至2026年，祖記未必會買斷佢，而係想借用。

值得一提，祖雲達斯一代鋼門保方都曾經效力PSG，其後返回祖記，當拿隆馬有「新保方」之稱，可能都會追隨佢步伐。