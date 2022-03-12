兩球挫白禮頓　紅軍英超入球數達2千大關

周六（12日）晚上英超早場對決，爭取延續連勝走勢嘅利物浦，作客憑路爾斯戴亞斯上半場先拔頭籌，以及穆罕默德沙拿換邊後射入12碼，以2比0擊敗白禮頓，取得聯賽8連勝。紅軍亦憑住沙拿嘅入波，將球隊英超累積總入球數推至2,000球大關。

周中歐聯不敵國際米蘭仍成功晉級嘅利物浦，呢場返到英超，正選陣容作出多個調動，路爾斯戴亞斯重返正選大軍，同穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼，組成前場進攻三叉戟。啱啱攞到2月英超最佳球員獎嘅祖爾麥迪比，同華基爾雲迪積克合力鎮守後防中路。白禮頓則有馬奧比及阿歷斯麥亞里士打等復任正選。

身穿黃衣藍褲主場出擊的白禮頓，開局係比較主動嘅一方，4分鐘，馬奧比禁區頂勁射僅僅斜出。4分鐘後，李安度杜沙特又施冷箭，未能考起利物浦門將艾利臣比加。紅軍其後站穩陣腳，但沙迪奧文尼接應傳中門前接應射斜。

19分鐘，紅軍成功打破僵局，祖爾麥迪比送出長傳，接應嘅路爾斯戴亞斯，喺被出迎嘅「海鷗」門將羅拔山齊士踢跌之前，將皮球頂入網，為紅軍先拔頭籌，呢位哥倫比亞前鋒被侵犯後一度倒地不起，可幸無大礙可以繼續作賽。完半場前，利物浦嘅穆罕默德沙拿一度沿左路帶波長驅直進，殺入禁區後起腳，但威脅不到羅拔山齊士，紅軍帶着1球領先優勢回更衣室。

換邊後，利物浦繼續控制戰局，57分鐘，穆罕默德沙拿禁區内射門省中「海鷗」守將中柱彈出。1分鐘後，路爾斯戴亞斯引球推進傳中，沙拿第一時間撞射未能命中目標。不過埃及前鋒好快就再獲得入球良機，蘭普堤禁區内犯手球，球証直指12碼點，負責操刀的沙拿今次沒有再浪費機會，61分鐘為利物浦擴大領先優勢。

沙拿呢球入波，亦係利物浦喺英超攻入嘅第2000個入波，成為繼曼聯之後，另一支達到呢個里程碑嘅英超球隊。最終利物浦鎖定2比0勝局，英超取得8連勝，繼續緊追榜首曼城。