曼聯絕殺熱刺　C朗入3球榮登史上射手王

周日(13日)凌晨英超大戰，曼聯主場以3比2險勝熱刺，紅魔鬼巨星C朗大踢身價波，上演帽子戲法，包辦3個入波，呢位37歲葡萄牙球王職業生涯累積入807球，超越已故捷克名宿比簡，成為國際足協所承認，史上最多入波嘅球員。

C朗缺陣上場對曼城，搞到傳聞四起，一方面指佢受傷，另一方面又話佢知道未能踢正選，憤而飛返葡萄牙。無論如何，C朗今場以動證明自己既冇傷，又值得踢正選，佢喺開賽12分鐘，就使出招牌重炮，遠射破網，為曼聯打開紀錄。

其後熱刺傾力反擊，賓戴維斯曾經射入網，但因為越位食詐胡，踢到35分鐘，熱刺中場古路施夫斯基右路傳中，曼聯左閘阿歷士迪尼斯喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，哈利卡尼主射入網，為熱刺扳平1比1。

不過，僅過3分鐘，曼聯再次領先，查頓辛祖左路傳中，C朗近門射入成2比1，跟住仲有拉舒福特勁射高出。

換邊之後，曼聯隊長哈利馬古尼又出事擺烏龍，將對手利古朗嘅傳中波撞入自己龍門，幫咗熱刺扳平2比2。踢到81分鐘，C朗以救世主姿態出現，頂入角球，協助曼聯以3比2絕殺熱刺。

值得一提，曼聯上年10月以3比0大勝熱刺之後，導致對方主帥紐奴被炒，換來干地執教，兩軍今次再交鋒，結果冇分別。

主角C朗早前一度狀態低迷，曾經10場比賽只入1球，但今仗獨取3球，重現顛峰水平。雖然C朗喺球會賽事累積49次帽子戲法，但今場只係佢第2次喺英超「戴帽」，對上1次已經係2008年1月對紐卡素，成為英超史上相隔最耐「戴帽」嘅球員。

C朗最犀利係一口氣超越比簡保持咗67年嘅紀錄，成為史上最多入波嘅球員，可稱為球壇千古一帝。

球壇歷史射手榜

C朗 807球

比簡 805球

羅馬里奧 772球

美斯 759球

比利 757球

註：國際足協承認數據