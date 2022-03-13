【東體爭議】葡萄牙孖寶不能共存？

曼聯喺英超爭前4位大戰擊敗熱刺，賽前疑似確診新冠肺炎嘅門將迪基亞繼續披甲，但唔見主將般奴費南迪斯，原來呢位中場因為生病缺陣，幸好無阻紅魔鬼全取3分，反而C朗踢出回巢之後代表作，再次掀起呢兩位葡萄牙球星不能共存嘅爭議。

C朗同般奴費南迪斯一山不能藏二虎嘅觀點，最早出現喺國際賽，因為般費踢葡萄牙國家隊嘅表現，遠不及踢球會，最明顯例子係佢上季大勇，但出戰上年歐國盃決賽周4次上陣，冇入波又冇助攻，最後2場更失去正選，反觀C朗成為神射手。

雖然話可能係葡萄牙國家隊戰術唔啱般奴費南迪斯發揮，但睇番C朗今季加盟曼聯後，般費水準亦唔及上季，輿論認為C朗取代佢核心地位，令佢無所適從，表現患得患失，即使聯賽入9球，但有3球係開鑼戰對列斯聯時射入。般費上年9月對阿士東維拉，補時射失12碼，被指因為C朗在身邊，壓力太大搞到宴客。

般費今場缺陣之下，保羅普巴代替佢踢進攻中場，同C朗配合唔錯，看守領隊蘭歷克透露，般費可以復出踢周三(16日)凌晨歐聯16強次回合主場對馬體會，大家可以再詳細睇下葡萄牙孖寶不能共存嘅爭議是否成立。