莫拉達起孖　祖記4連勝迎戰歐聯

周日(13日)凌晨意甲，祖雲達斯正選陣容雖然收起人氣射手杜辛華荷域，但另一位前鋒艾華路莫拉達表現大勇，個人梅開二度，協助祖雲達斯作客以3比1擊敗森多利亞，各項賽事取得4連勝，保持強勢出戰周四(17日)凌晨歐聯16強次回合主場對維拉利爾。

祖雲達斯今仗以艾華路莫拉達同摩斯堅恩合作打雙箭頭，踢到上半場23分鐘，古達度右路傳中，森多利亞中堅吉田麻也出腳攔截，反而擺烏龍。

11分鐘之後，森多利亞防線再次犯錯，奧馬高尼喺禁區內踢跌摩斯堅恩，被吹罰12碼，艾華路莫拉達主射入網，為祖記領先至2比0。

換邊之後，森多利亞亦博到12碼，但簡達華主射，被祖記門將施捷斯尼撲出。戰至84分鐘，森多利亞終於由後備上陣嘅沙比尼射入追至1比2，但其後艾華路莫拉達窄角度頂入，將賽果鎖定3比1完場。

祖雲達斯已經保持15場聯賽不敗，重回意甲爭標行列，球隊首要目標都係爭取周中歐聯晉級，佢哋喺16強首回合作客同維拉利爾打和1比1，次回合有地利，加上狀態出色，情況樂觀。

同日另一場意甲，榜首AC米蘭靠後衞皮爾卡魯魯上半場入波，主場以1比0擊敗安玻里。