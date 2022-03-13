「爭前4之鬼」阿仙奴狙擊受傷的「狐狸」
2022年03月13日 14:02
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(Getty Images)
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近期愈戰愈勇嘅阿仙奴將主場迎戰「狐狸」李斯特城，「兵工廠」向住前4席位衝刺，目標鮮明下已豪取4連勝，主場出擊信心十足。李斯特城今季作客演出差勁，王牌前鋒占美華迪再度受傷更係重大打擊，造訪酋長球場難望搶分，一於熱捧主勝。（Now 621周一凌晨零時30分直播）
阿仙奴喺前4爭奪戰中處於有利位置，馬田奧迪加特、布卡約沙卡及加比爾馬天尼利等刮起「青春風暴」，近10場聯賽獲8勝1和1負，球員信心爆棚。佢哋主場出擊氣勢特別強勁，過去9仗聯賽主場贏7場，當中有5場保持不失，攻守發揮高水平，值得信賴。
李斯特城作客腳軟
李斯特城今季成績令人失望，長期徘徊中游位置，近期隨住王牌占美華迪復出有番啲起色，但「華Dee」日前再度受傷要抖一個月，「狐狸」隨時打回原形。李斯特城作客演出尤其令球迷擔心，佢哋近7場聯賽作客只贏一仗，其中5場被攻入2球或以上，疲弱防守力難以招架阿仙奴進襲。況且李斯特城周中踢完歐協聯，體力亦及唔上主隊，今場凶多吉少，主Ｗ熱得有理。
直播表
周日4:15pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 紐卡素噴射機
無綫85台
周日7:30pm 意甲 費倫天拿 Vs 博洛尼亞
Now 638
周日8:00pm 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 波爾多
Now 639
周日8:00pm 英冠 盧頓 Vs 昆士柏流浪
有線661、601台
周日8:30pm 德乙 恩高斯達特 Vs 史浩克04
on.cc東網
周日9:00pm 西甲 華歷簡奴 Vs 西維爾
Now 632
周日10:00pm 英超 車路士 Vs 紐卡素
Now 621
周日10:00pm 英超 韋斯咸 Vs 阿士東維拉
Now 622台
周日10:00pm 英超 愛華頓 Vs 狼隊
Now 623台
周日10:00pm 英超 修咸頓 Vs 屈福特
Now 624台
周日10:00pm 英超 列斯聯 Vs 諾域治
Now 625台
周日10:00pm 意甲 維羅納 Vs 拿玻里
Now 638
周日10:00pm 法甲 斯特拉斯堡 Vs 摩納哥
Now 639
周日10:30pm 德甲 利華古遜 Vs 科隆
香港國際財經台、有線661、601台
周日11:15pm 西甲 貝迪斯 Vs 畢爾包
Now 632
周一0:05am 法甲 里昂 Vs 雷恩
Now 639
周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 李斯特城
Now 621
周一1:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 羅馬
Now 638
周一1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 艾拉維斯
Now 632
周一3:45am 意甲 拖連奴 Vs 國際米蘭
Now 638
周一3:45am 法甲 比斯特 Vs 馬賽
Now 639
周一4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 奧沙辛拿
Now 632、611
周一7:00am 美職 紐約紅牛 Vs 明尼蘇達聯
Now 639