「爭前4之鬼」阿仙奴狙擊受傷的「狐狸」

近期愈戰愈勇嘅阿仙奴將主場迎戰「狐狸」李斯特城，「兵工廠」向住前4席位衝刺，目標鮮明下已豪取4連勝，主場出擊信心十足。李斯特城今季作客演出差勁，王牌前鋒占美華迪再度受傷更係重大打擊，造訪酋長球場難望搶分，一於熱捧主勝。（Now 621周一凌晨零時30分直播）

阿仙奴喺前4爭奪戰中處於有利位置，馬田奧迪加特、布卡約沙卡及加比爾馬天尼利等刮起「青春風暴」，近10場聯賽獲8勝1和1負，球員信心爆棚。佢哋主場出擊氣勢特別強勁，過去9仗聯賽主場贏7場，當中有5場保持不失，攻守發揮高水平，值得信賴。

李斯特城作客腳軟

李斯特城今季成績令人失望，長期徘徊中游位置，近期隨住王牌占美華迪復出有番啲起色，但「華Dee」日前再度受傷要抖一個月，「狐狸」隨時打回原形。李斯特城作客演出尤其令球迷擔心，佢哋近7場聯賽作客只贏一仗，其中5場被攻入2球或以上，疲弱防守力難以招架阿仙奴進襲。況且李斯特城周中踢完歐協聯，體力亦及唔上主隊，今場凶多吉少，主Ｗ熱得有理。

直播表

周日4:15pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 紐卡素噴射機

無綫85台

周日7:30pm 意甲 費倫天拿 Vs 博洛尼亞

Now 638

周日8:00pm 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 波爾多

Now 639

周日8:00pm 英冠 盧頓 Vs 昆士柏流浪

有線661、601台

周日8:30pm 德乙 恩高斯達特 Vs 史浩克04

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 華歷簡奴 Vs 西維爾

Now 632

周日10:00pm 英超 車路士 Vs 紐卡素

Now 621

周日10:00pm 英超 韋斯咸 Vs 阿士東維拉

Now 622台

周日10:00pm 英超 愛華頓 Vs 狼隊

Now 623台

周日10:00pm 英超 修咸頓 Vs 屈福特

Now 624台

周日10:00pm 英超 列斯聯 Vs 諾域治

Now 625台

周日10:00pm 意甲 維羅納 Vs 拿玻里

Now 638

周日10:00pm 法甲 斯特拉斯堡 Vs 摩納哥

Now 639

周日10:30pm 德甲 利華古遜 Vs 科隆

香港國際財經台、有線661、601台

周日11:15pm 西甲 貝迪斯 Vs 畢爾包

Now 632

周一0:05am 法甲 里昂 Vs 雷恩

Now 639

周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 李斯特城

Now 621

周一1:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 羅馬

Now 638

周一1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 艾拉維斯

Now 632

周一3:45am 意甲 拖連奴 Vs 國際米蘭

Now 638

周一3:45am 法甲 比斯特 Vs 馬賽

Now 639

周一4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 奧沙辛拿

Now 632、611

周一7:00am 美職 紐約紅牛 Vs 明尼蘇達聯

Now 639