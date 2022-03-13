亞冠盃　巴爾拿期待倒戈墨爾本勝利

港超球隊傑志現正於泰國曼谷全力備戰「亞冠盃」分組賽，同組最後一個資格將由墨爾本勝利和神戶勝利船爭奪。早前「藍鳥」多位球員均表示希望與神戶交手，但西班牙中場巴爾拿的取態則與別不同，他接受訪問時提到，希望在小組昔日舊東家墨爾本勝利。

傑志到埗位於泰國曼谷的訓練中心數天，備戰4月16日開始的「亞冠盃」J組分組賽。33歲西班牙中場巴爾拿受訪時表示，享受和隊友重投訓練的感覺，雖然當地天氣悶熱，自己的狀態亦未完全恢復，但球隊能透過集訓和友賽，每天逐步適應賽場上的感覺。

「藍鳥」的對手除清萊聯、上海海港外，還有附加賽勝出球隊，而澳職球隊墨爾本勝利，將於周二（15日）傍晚6時與日職隊伍神戶勝利船交手，爭奪小組資格。早前眾將均曾透露，期望神戶能夠晉級，以讓他們能與恩尼斯達、保贊同場對壘，惟巴爾拿的期望則與眾不同。

曾於2018/19球季效力墨爾本勝利的巴爾拿，日前受訪提到，希望在「亞冠盃」重遇舊東家。他又指，雖然已離隊數年，但至今仍然與勝利的球迷保持良好關係：「感謝佢哋一直嘅支持，依家我仍然收到好多球迷寄嚟嘅訊息。上季我贏港超冠軍嘅時候，我知道勝利球迷喺澳職比賽入面唱屬於我嘅歌曲，我感到好興奮。」他祝福墨爾本勝利能在附加賽晉級，彼此能在賽場上重逢。