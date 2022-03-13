制裁陰霾籠罩　車仔難「找卡數」

周日(13日)晚英超焦點大戰，近期新聞多多嘅車路士主場鬥紐卡素。車仔班主阿布拉莫域被英國政府制裁，球隊前景嚴重唔明朗，難免影響軍心，加上剛於上周五凌晨作客諾域治，匆匆再戰未必可以恢復十足體力，今仗或會留前鬥後，避免後勁不繼。睇番車路士近6場聯賽主場有5次上半場打和，一於再追半場和。（Now 621周日晚10時直播）

車路士由德國名帥杜曹執教後，採用逼搶踢法，強調先做好防守，特別係上半場往往穩陣行先，下半場再伺機搏殺。就以早前「倫敦打吡」主場對熱刺為例，上半場互交白卷，換邊後僅兩分鐘車仔即搵到對手缺口打開紀錄。

其後對水晶宮同般尼，車仔即使實力凌駕對手，但上半場都只係踢成0比0，更何況佢哋近期賽程頻繁，加上受制裁不利因素困擾，今仗遇上近況極勇嘅紐卡素，早段未必佔到甜頭。

紐卡素勇銳初段頂得住

相比起車仔「家道中落」，紐卡素更顯得「富貴逼人來」，被沙特阿拉伯主權基金收購後，喺冬季轉會窗大灑金錢增兵，效果非常顯著，上場反勝修咸頓2比1後，聯賽已經3連勝，今年8場聯賽更係6勝2和，相當恐怖，球員信心及士氣大振，當然希望食住個勢喺強隊身上搶分，省靚「新豪門」招牌。

不過「喜鵲」入波能力始終唔算一流，要攻入車仔防線並唔容易，加上作客唔會太過冒進，應會先作試探。佢哋近4場英超作客亦有3次半場打和，半場和值博。