球場萬能Key！胡晉銘踢乜位都掂

《我撐同球員傾吓偈》今次輪到東方龍獅嘅中、後場萬能Key胡晉銘幫手，親自回答球迷朋友提出嘅問題。 【Q：球迷／銘：胡晉銘】

Q：東方龍獅球員中，覺得邊個最好波？點解？

銘：技術層面上，我覺得最好波係馬高斯，有短傳、長傳、視野廣闊、控波又黐腳，唔係咁易搶到佢個波。

Q：點睇今季成功（釋放胡晉銘）？

銘：其實又唔可以講釋唔釋放，因為之前自己冇好好咁把握出場機會，場上表現都好唔穩定，況且球員生涯總有高低起跌，當時都喺隊友身上學咗好多，唯有好好裝備自己，等待下一次嘅出場機會。

Q：幾時有機會踢番場波？

銘：球場開番再講啦！

Q：可否嘗試喺賽前團隊照中，露出燦爛嘅笑容？

銘：無辦法，太投入比賽>_<

Q：疫情下點Keep住狀態？有冇跑步練氣？

銘：球會每日都有唔同嘅Program畀我哋做，自己會出去唔同嘅地方做體能訓練。希望球季重開嘅時候，用最短嘅時間重拾狀態。

Q：你覺得自己其實最啱踢邊個位置呢？

銘：我覺得最適合嘅位置係防守中場，因為自己嘅覆蓋範圍應該都算唔差:)

Q：平時有乜嘢嗜好？

銘：平時好鍾意打機，FIFA、Football Manager、NBA 2K、Madden NFL都好鍾意。

Q：點解可以咁萬能？

銘：可能細個好鍾意睇波，有時會模仿外國球員，久而久之會觀察埋佢哋場上嘅動態，好多位置嘅球員都會留意，就變咗任何位置都容易Fit in到。

Q：你喺舊球會踢職業嗰陣，已經有戴起隊長臂章嘅經驗喇。作為球隊領袖，用乜嘢方式去領導球隊先係一個好嘅方向？

銘：作為球隊領袖，最簡單係以身作則，做好每個細節，作為教練同隊友溝通嘅橋樑，感染身邊嘅隊友，令隊友係場上會放心同相信你。

Q：出道以來，覺得同邊幾個中場中最夾？

銘：呢個問題有啲難答，默契最好嘅話就會揀Remi杜國榆，因為青年軍時期已經合作過，所以去到U23國際賽或者省港盃都好快、好易知大家諗緊乜。但如果過往比賽場上面，幫到我最多嘅中場中拍檔，應該係麥保美，佢喺場上每個角落都會幫手包抄，高空波就好自然佢去搶，我去執漏。

Q：覺得自己踢中場同後衞分別有乜嘢優勢同不足？

銘：踢中場嘅優勢就係短傳能力同跑動多，不足就係長傳準繩度唔夠好，同埋唔夠射門意欲；後衞嘅優勢就係位置感同Heading都唔差，但係速度同身形就要繼續去改善。

Q：如果你可以選擇，你想打邊個位置？日後會唔會考慮多參與進攻？

銘：如果有得揀我都想試吓踢進攻中場，雖然技術上未必容許，但我好享受冇波跑動，入楔去人哋防守身後。