正當世界各地球員聲討俄羅斯入侵烏克蘭之際，身為國家隊上陣次數最多嘅烏克蘭前隊長泰摩斯卓克就一直無作出公開聲明，而佢嘅沉默或面臨後果，烏克蘭足總正計劃褫奪佢喺國內嘅所有榮譽，更打算吊銷佢嘅教練牌照。

為譴責俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，就連拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基早前亦發表聲明，但現擔任俄超班霸辛尼特助教嘅42歲前烏克蘭國腳，泰摩斯卓克反而一直無動於衷。

據西方傳媒報道，烏克蘭足總道德委員會，正計劃褫奪泰摩斯卓克喺國內嘅一切榮譽，包括吊銷佢嘅教練牌照、禁止佢喺烏克蘭從事足球活動、剝奪佢喺國內比賽贏過嘅所有獎牌，更從國家隊名冊中將佢嘅紀錄剔除。

「自俄羅斯侵略烏克蘭後，泰摩斯卓克冇發出任何公開聲明，仲未同侵略者所屬嘅球會劃清界線。當佢嘅前球會拜仁慕尼黑呼籲支持烏克蘭時，泰摩斯卓克依然保持緘默。」烏足總道德委員會喺聲明中提到。

泰摩斯卓克球員時代司職防守中場，為薩克達贏過烏超、烏克蘭盃等冠軍，其後兩度效力辛尼特，2009至2013年效力拜仁慕尼黑期間，贏過德甲同歐聯冠軍，並於2016年退役。泰摩斯卓克曾獲得144頂喼帽，係烏克蘭國家隊上陣次數最多嘅球員，並出戰過2006年世盃、2012及2016年歐國盃決賽周等大賽。