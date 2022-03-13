「大巴黎」醞釀大地震　邀施丹雲格接手

巴黎聖日耳門歐聯出局後，幕後班主卡塔爾財團震怒，管理層開會後已決定解僱主帥普捷天奴，總監李安納度亦面臨被炒，法國傳媒報道，會方打算邀請施丹及雲格出山，分別接任主教練及總監職位，重建球隊。

法國多間傳媒報道，主帥普捷天奴要為歐聯出局負最大責任，高層開會後已決定將佢解僱，但由於現時未有合適人士接手，所以畀佢教住先，而事實上普帥亦自知冇得撈，近日加快與曼聯接洽，希望離開「大巴黎」後，可以立即落實重返英超，入主曼聯。

法國《隊報》報道，PSG下任主帥首選係法國名宿施丹，雖然施丹最大願望係執教法國隊，但法國領隊迪甘斯無意離任，令施丹改變想法執教PSG機會提高。

此外，總監李安納度位置亦危危乎，歐聯出局固然係原因之一，另方面，卡塔爾財團下令佢一定要留住基利安麥巴比，但眾所周知麥巴比一直唔肯續約，準備今夏自由身過檔皇馬，一旦麥巴比離隊，李安納度勢必被炒，而會方希望邀請雲格加盟出任總監，協助重建球隊。