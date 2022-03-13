夏維斯絕殺　車路士挫紐卡素振軍心

被制裁嘅車路士周日晚英超主場迎戰紐卡素，雖然失去心口贊助，但車仔唔使換衫，着番原本嗰件藍色戰衣比賽，結果憑夏維斯末段絕殺，贏1比0全取3分，以勝利振軍心。

車路士今仗強陣出擊，德國孖寶夏維斯拍住迪姆華拿，加埋薛耶治打三箭頭，場內仲有張班主「阿布」巨型海報，「全球最富有球會」紐卡素就踢541，基斯活特任單箭頭，靠長傳急攻搵食。

車仔率先發動攻勢，美臣蒙特兩度攻門都唔中目標，反而紐卡素踢出血性，丹般恩一次埋身肉搏被撞到「爆缸」都繼續戰鬥，仲有幾次反擊都有威脅，包括33分鐘丹般恩頭槌頂斜，完半場仲有米基爾阿米朗窩利勁射，好在車仔門將艾度亞文迪及時飛身撲出，半場0比0。

易邊再戰，車仔繼續搶攻，迪姆華拿單刀埋門被門將踢低，可惜越位在先未獲12碼，之後盧卡古都入埋嚟圍攻紐卡素，76分鐘夏維斯頭槌勁頂，又過唔到杜巴夫卡十指關，89分鐘佐真奴長傳送入禁區，夏維斯接應絕殺，協助車路士贏1比0全取3分。