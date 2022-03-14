阿仙奴5連勝弗爆　成利物浦爭冠攔路虎

周一(14日)凌晨英超大戰，近況勇猛嘅阿仙奴主場以2比0輕取李斯特城，聯賽5連勝後超越曼聯重返第4位，比「紅魔鬼」多1分兼踢少3場，爭入前4形勢大好。阿仙奴周四(17日)凌晨會喺英超補賽迎戰聯賽8連勝嘅利物浦，係英超13年來首次有2支5連勝或以上球隊正面交鋒，「兵工廠」勢當利物浦爭冠攔路虎。

阿仙奴今仗沿用近期連勝陣容，甫開賽就不斷狂攻，11分鐘湯馬士柏迪接應角球頂入先開紀錄，李斯特城之後拎番唔少攻勢，但都攻破唔到主隊穩健防線。59分鐘李斯特城中堅蘇恩古禁區內手球，球證睇VAR後判罰12碼，拿卡錫迪操刀射成2比0，協助阿仙奴聯賽5連勝。

「兵工廠」今仗演出精彩，馬田奧迪加特全場創造6次入波機會，今季英超只有佢同般奴費南迪斯、基亞利殊3人，喺非死球情況下多過1次單場創造「5+」入球機會，領隊阿迪達賽後大讚呢位挪威國腳：「佢喺比賽各方面都再次展現超卓水準，加盟以來不斷進步同成熟，佢能夠令身邊球員都更好。」

英超目前狀態最好球隊，係8連勝嘅利物浦同埋5連勝嘅阿仙奴、車路士，周四凌晨阿仙奴主場迎戰利物浦，Opta數據指係2009年4月以來，英超首次有2隊5連勝或以上球隊對碰，對上一次又係阿仙奴對利物浦，當時兩隊激戰踢成4比4，今仗好可能又係精彩大戰。