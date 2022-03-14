「四周跳女王」杜蘇娃：做別人未做過的事！

今屆冬奧女子個人花樣滑冰充滿戲劇性，俄羅斯「三娃」包辦金銀銅之美夢幻滅，冠軍大熱門華莉娃受禁藥風波影響，只得第4，最後由「千金」舒卓芭高娃奪金，杜蘇娃得銀牌，日本選手坂本花織贏得銅牌。當日除華莉娃之外，哭得最慘的就是17歲的杜蘇娃，賽後揚言不再滑冰的她，3日後卻以「神奇女俠」姿態亮相冰上大匯演，展現對滑冰的熱愛。未來的賽事，還會見到這劃時代的「四周跳女王」嗎？ ■文：余樂詩

杜蘇娃無論衣着、表演風格都不愛走公主路線，2019年加拿大賽她就扮演《權力遊戲》中的「龍母」，節目開始時將龍放在肩膀上，然後展開她的「戰鬥」。「我一直都想做一些別人未做過的事，所以我嘗試跳得更高。我問教練，可否練四周跳？她說好啊。」

四周跳難度在於運動員要在極短的滯空時間內，於空中完成4次轉體，由於要用高速起跳和旋轉，落地時對選手的腳踝、膝蓋和背部都帶來強烈衝擊，多年來女子選手只得日本的安藤美姫在2002年成功做到後內四周跳。但對杜蘇娃來說，無論跌多少次，四周跳也一點不恐怖，現時她已練成了4種不同的四周跳，而現役女子選手中，只有她可在同一節目中完成這4種高難度跳躍。她自信地說：「為甚麼只得男孩子可以做？陳巍在世界錦標賽跳了5個，我也要做一樣的。」

失落金牌 曾想放棄

華莉娃在今屆冬奧團體賽成為奧運史上首個完成「四周跳」的女選手，杜蘇娃則在女單自由滑推上另一層次。選用電影《黑白魔后》插曲的她就像歌詞一樣，「Call me crazy…Call me insane…」，先後跳出5個令人嘆為觀止的四周跳，今屆冬奧除了她，就只得男單冠軍陳巍在自由滑中編排多達5個四周跳動作。最終杜蘇娃獲得高達106.16技術分，打破冬奧女子紀錄，而此分數，放在男子賽亦能進佔前三。然而，由於她在短節目只得第4，自由滑的177.13高分（比舒卓芭高娃高1.38分）不足以令她登上最高寶座，最終她仍以4.22分之差失落金牌。賽後她在後台崩潰痛哭：「全部人都有金牌，唯獨我沒有！我討厭滑冰，我討厭這個運動，我以後都不會再滑了！」

神奇女俠造型 散發激情

到底為甚麼杜蘇娃滑出超高難度，然而分數和只滑出兩個四周跳的舒卓芭高娃不相伯仲呢？畢竟花滑總分是由技術分和節目內容分組成，滑行表演、音樂詮釋等藝術成分同樣都被看重，加上杜蘇娃的表演完成度不足，部分動作落地有瑕疵，所以被扣分。

杜蘇娃錯失金牌後相當失望，記者問她：「為甚麼哭？」她沒有掩飾：「我想哭，所以我就哭。我已經3年沒在大賽贏過，而且我已經3個星期沒見過媽媽和我的狗了。」可是，傷心了3日，這個17歲紅髮女孩又回到冰場，參加冰上大匯演。以一身「神奇女俠」裝扮的她更繞場一周，由一周跳滑到四周跳，為自己首屆奧運留個紀念，顯然青春少艾的她對滑冰仍有巨大激情。花滑世錦賽將於3月21日在法國開鑼，杜蘇娃因俄羅斯選手被禁，而不會參賽，不過即使她就此退役，她已經帶領女子滑冰走進新時代。

天生自律刻苦魔鬼教練有讚冇彈

俄羅斯的「天才滑冰少女」總是來得快，去得更快，運動生涯很短。7歲已立志要贏奧運金牌的杜蘇娃是「魔鬼教練」杜貝莉迪絲的得意門生之一，這名金牌教練曾大讚杜蘇娃：「她很清楚自己需要做甚麼才能達到目標，我不用推她去做任何事。」

不是所有人都捱得過杜貝莉迪絲的嚴格訓練和飲食控制，曾奪索契冬奧團體金牌的利普妮絲卡雅曾因厭食症退役；平昌銀牌得主、俄國「月野兔」麥維迪娃20歲之後就沒有參加過比賽，長期背傷令她無法左轉；而大獎賽總決賽金牌得主高絲托娜伊雅去年12月訓練時手部骨裂，無緣北京冬奧。

杜蘇娃則是少數的「幸存者」。記者問她：「你試過累到不能訓練嗎？」那時14歲的她笑說：「這不可能對教練說的，最多會跟媽媽抱怨一句。」

杜蘇娃 Alexandra Trusova

出生日期：2004年6月23日（17歲）

國籍：俄羅斯

項目：花樣滑冰

威水史：

2022：北京冬季奧運女子個人賽銀牌

2021：世界錦標賽女子個人賽銅牌

2022、2020：歐洲錦標賽女子個人賽銅牌

2019：大獎賽總決賽女子個人賽銅牌