「風之隊」歐洲有收穫　歐令揚為港創歷史

剛在亞錦賽擸走4金共7面獎牌的香港滑浪風帆隊，挑戰iQFOiL國際賽保持氣勢，「風之隊」4名港將在西班牙舉行的 International Games Andalucia全部躋身獎牌賽，而19歲的歐令揚更成功登上頒獎台，個人奪得1金1銅，為港隊奪得首面iQFOiL歐洲賽事的獎牌，寫下歷史。

這是香港「風之隊」首次在歐洲參加iQFOiL，也是3男1女的港將包括鄭清然、何允輝、歐令揚及馬君正展開歐洲集訓的第一站，他們在比賽中表現進取，經過一周共14場的爭逐，均順利闖入只容許總成績前10名爭逐獎牌賽，而小將歐令揚一直表現穩定，保持位列前三位，並直接躋身準決賽，惟最終於獎牌戰僅負於巴西及西班牙帆手，獲得公開組銅牌，但同時在21歲以下組別成功奪得冠軍，繼亞錦賽獲得銅牌後，連續兩個星期都有獎牌收穫。

至於在亞洲賽獲金、銀牌的鄭清然及何允輝，表現亦相當不俗，最終排名第10及第7位。馬君正在女子組爭逐也相當激烈，她在14場比賽中有4場以首名衝線，而最終在獎牌賽以第6名完成。

iQFOiL的爭逐跟以往的帆板稍有不同，由14至16場比賽的代替了過往的10場爭逐，但每場的時間及距離是略為縮短，加強刺激感，而今次西班牙國際賽的賽制非常刺激，帆手在14場比賽爭逐每組前10位參與獎牌賽，跟住進入淘汰的獎牌賽（前幾天的分數已不計算），而第4至10名先參與獎牌賽的複賽，勝出的頭兩名可與總成績排第2及3位的運動員爭逐準決賽，而贏出的頭兩位，則再與總成績首位直入決賽的運動員，即共3人進行終極決戰，以決出冠軍。

港隊下一站將前往西班牙的帕爾馬，為四月舉行的第51屆蘇菲亞盃帆船賽作準備。