美斯不甘被狂噓羞辱　有意重返巴塞

巴黎聖日耳門(PSG)上星期喺歐聯16強出局，表現令人極度失望，周日(13日)返法甲主場3比0大勝波爾多，不過仍然難以平息球迷憤怒，尼馬同美斯2大球星全場被球迷狂噓兼羞辱，教練普捷天奴賽後形容場面令人「傷感」。最新消息指，美斯不甘在「大巴黎」受屈辱，已聯絡母會巴塞隆拿，尋求重返巴塞可能性。

以PSG嘅豪華陣容，贏法甲冠軍對球迷嚟講係「基本要求」，歐聯出局嘅傷痛先至難以平伏。PSG今場24分鐘由基利安麥巴比先拔頭籌，里安度柏利迪斯39分鐘擴大紀錄，而尼馬就喺52分鐘錦上添花，協助球隊贏3比0，依家喺法甲榜首帶出15分。

由賽前熱身開始，到廣播出場球員名單，美斯同尼馬都受到主場球迷大聲狂噓，比賽期間尼馬主射罰球唔入，甚至有PSG球迷大事慶祝。普捷天奴賽後表示：「冇一個鍾意PSG嘅人唔為歐聯出局而失望，今場比賽出現嘅情況令人傷感，美斯同尼馬？我哋全隊都好失望，亦會團結一致面對困難。」

唔少PSG球員都出聲支持美斯同尼馬，佢哋嘅前巴塞隆拿隊友蘇亞雷斯亦喺社交網留言：「一如以往，足球嘅記憶真係好短暫，美斯、尼馬，永遠撐你哋！我愛你哋！」

不過西班牙6台報道指，美斯對於被噓相當惱怒，美斯的父親已聯絡巴塞隆拿，尋求重返巴塞可能性，若然美斯回歸巴塞，勢必震動球壇！