轟147重現霸氣　卓林普終止一年錦標荒

「準神」霸氣重現！低迷了一個賽季的前世界「一哥」卓林普，苦等了超過一年終於再嚐冠軍滋味，周日在土耳其大師賽以10比4擊敗好友沙特奪冠，兼且轟出147令球迷瘋狂。

上一次卓林普贏得排名賽冠軍，要追溯到一年前的直布羅陀賽，而今季他表現都未見有起色，直至兩周前才逐漸找回比賽狀態，並在上一站威爾斯公開賽打入決賽，可惜最終不敵佩利屈居亞席。

32歲的卓林普舟車勞頓由威爾斯去到土耳其，反而愈戰愈勇，在這場決賽更全面開火，打出3cue破百1及6cue50+，並在第10局轟出個人職業生涯第6cue147，這也是桌球史上官方紀錄的第173cue147，決賽的第10桿，亦是今季的第7桿；卓林普亦憑這cue147追平了丁俊暉及梅菲在147榜的排名，以6桿並列第5。

這個冠軍對卓林普可謂意義重大，終於結束371天、超過一年的排名賽錦標荒，同時也是他生涯第23個排名賽冠軍，袋走10萬英鎊冠軍獎金及5000鎊一Cue最高度數獎。「這是我今季第一次真正享受到桌球比賽，在準決賽我仍努力去尋找狀態，今晚我真正感受到自己回到比賽。」

奪得首屆土耳其冠軍，卓林普亦希望將來桌球可以在更多地方發展，「我有個夢想就是環遊世界，在不同的地方打桌球，今晚我獻上了精彩比賽及打出147，希望激勵更多土耳其球員，以及讓更多孩子拿起球桿。」