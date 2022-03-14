【英超】曼城訪水晶宮　半場細睇定食

英超爭冠逐漸白熱化，榜首曼城同「二哥」利物浦鬥得激烈，雙方餘下每場比賽都不容有失。「藍月亮」周二凌晨作客水晶宮，為進一步鞏固榜首位置，3分必定要確保到手；不過球隊近5場聯賽作客，半場總入球全開1球或以下，半場細要追。（Now 621周二凌晨4時直播）

曼城上輪「曼市打吡」作客以4比1大破曼聯，周中歐聯雖然贏唔到波，但兩回合計照樣淘汰士砵亭殺入8強，氣勢如虹。曼城今季能夠長期佔據榜首位置，作客成績穩定係重要原因，球隊上半場往往會先做好防守，之後再穩中求勝，今季14次聯賽作客，只係失過8球，當中近10場豪取驚人嘅9勝1和不敗成績。「藍月亮」啱啱歐聯刻意收起奇雲迪布尼等主力，畀佢哋「叉足電」，下半場睇準機會實全力搶攻。

至於水晶宮近期狀態理想，近4場比賽拎到3勝1和，包括上場作客爆冷擊敗前列分子狼隊，韋費特沙夏、干拿加歷查等攻擊手表現亦相當出色。水晶宮一向採用穩守突擊踢法，首循環作客曾經贏過曼城2比0，今場預料會照辦煮碗，早段繼續穩守求不失，半場開細機會極高。

直播表

周二3:45am 意甲 拉素 對 威尼斯

now 638

周二4:00am 英超 水晶宮 對 曼城

now 621

周二4:00am 西甲 馬略卡 對 皇家馬德里

now 632