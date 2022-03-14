外流港帥　「牛丸」領江蘇挫上季中女超盟主

再有香港球圈人士北上發展！前東方龍獅主教練陳婉婷，日前正式上任中女超球隊江蘇無錫女足的主帥，周一（14日）領軍出戰全國錦標賽，更以1比0擊敗上季冠軍武漢車谷江大。

陳婉婷上季執教中女乙球隊海南瓊中女足成績可人，助其打入季後賽決賽，雖然最終失落冠軍，仍帶領球隊升班中女甲。繼而在去年獲邀應徵中國女子隊主帥，雖然最後未獲聘任，但其執教能力無疑備受肯定，造就她今季連升兩級，獲得中國女子超級聯賽球隊江蘇無錫女足青睞，被任命為球隊主教練。

「牛丸」履新後於上周六（12日）首次領軍出戰全國女子錦標賽，與四川女足打成0比0平手；周一（14日）再鬥上季中女超冠軍隊伍武漢車谷江大，憑龍新彤的罰球1比0擊敗對手，取得領軍後首場勝仗。

江蘇無錫女足是中國女足界內其中一支勁旅，贏過3屆足協盃及2屆全國錦標賽冠軍，亦是中女超兩季盟主。上季聯賽江蘇於冠軍戰不敵武漢車谷江大，屈居亞軍，球隊今季矢志重奪錦標。可是，她們今季的陣容大幅年輕化，包括徐歡、王曉雪等剛替中國女足贏得「女子亞洲盃」的冠軍成員均已離隊，陣中大部份為「00後」小將，預料重組和磨合球隊將是「牛丸」執掌江蘇無錫女足帥印後的首項考驗。