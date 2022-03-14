為不能跑的人而跑！5月拍住尼馬 西西帕斯做善事

疫情第5波爆發，令香港不少體育賽事都要被取消，不過對於一班熱愛運動的香港人來說 「Wings for Life World Run」正好提供一個有意義的理由繼續訓練，只要屆時開啟手機APP，就可以一邊跑一邊籌款，仲可以拍住巴西球星尼馬、希臘網球名將西西帕斯及滑雪靚女名將沃恩等體壇明星齊齊做善事。

活動今年再度回歸，已定於5月8日香港時間晚上7點舉辦，活動參與的方法簡單，以 「Wings for Life World Run」手機APP上進行，無論你身處何地，即使一人起跑，但精神上卻能夠得到世界各地的健兒的支持。一齊為Wings for Life脊髓損傷研究基金會籌款，為不能跑的人而跑！想了解報名詳情，請登上： https://www.wingsforlifeworldrun.com

今年Wings for Life World Run 2022香港站將於跑馬地馬場緩跑徑舉行，報名費用只需港幣$109（美金14元），並會全數撥捐Wings for Life脊髓損傷研究基金會，協助找尋治癒脊髓損傷的方法。今年頭200位報名的人士更會獲得活動Tee以及運動口罩，以鼓勵跑手為活動做好準備，挑戰更遠的距離！而因應本地的衛生及社交距離的建議，今年活動安排上亦會採取相應的措施，例如在跑道上分開起跑點，以確保參加者同時起步之外亦能夠跟從社交距離的建議。另外，跑手亦可以選擇自定路線，只要準時於7點開啟活動手機 APP 便可以同步起跑。更多活動日的安排將會於網頁上公佈！

活動報名開始至今，世界各地的運動員亦一同響應！包括巴西足球明星尼馬、意大利網球手Matteo Berrettin、2019 ATP年終賽冠軍希臘球手西西帕斯、美國高山滑雪好手沃恩、Dakar拉力賽名將Cyril Despres以及水上運動殿堂級代表Robby Naish已經報名參賽，並鼓勵大家積極參與。

尼馬表示：「自2014年起我便開始參與 Wings for Life 並且從未間斷，因為這項賽事意義非凡，為脊髓損傷研究基金會籌款，協助找尋治癒脊髓損傷的方法。今年我將會繼續參加這項與別不同的全球盛事，並且希望大家都會報名參加，5月8日，無論你是跑、行或推着輪椅，大家在同一時間一起為不能跑的人而跑！」

活動踏入第9屆，一如以往，參加者在比賽開始前啟動手機APP，並開啟 GPS 系統，手機 APP內的模擬終結者號(Catcher Car)便會在開賽後30分鐘起步，並以時速 14 公里開始追趕跑手，之後每30分鐘加速1公里。開賽3小時後，這架代表移動終點線的車輛將會每 30分鐘加速4公里。估計Catcher Car應該可在開賽大約4小時以後，即65至70公里時追過最後一位跑手，即是賽事的冠軍。

去年 Wings for Life World Run獲得來自全球195個國家及地區、超過18萬4千名跑手參加。俄羅斯選手Nina Zarina以60.2公里，繼2019及2020年後，連續第３年獲得女子全球總冠軍，瑞典的Aron Anderson則以66.8公里，繼2017及2018年後，再次贏得男子全球總冠軍。香港APP RUN 方面，Lau Chun Kin以 40.1 公里蟬聯男子組冠軍。