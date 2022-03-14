賓施馬莫迪歷弗到漏油　皇馬搶分攻城略地

今晚西甲上演獨腳戲，榜首皇家馬德里作客小島球會馬略卡。「銀河艦隊」上周中喺歐聯反勝強敵巴黎聖日耳門，晉級8強，球隊上下士氣高昂，加上老將賓施馬及莫迪歷弗到漏油，撞正4連敗嘅馬略卡，贏波絕對冇難度，客勝有計。（Now 632周二凌晨4時直播）

皇馬喺上周中歐聯16強次回合迎戰法甲班霸巴黎聖日耳門，於上半場失守令兩回合計落後0比2，陷入劣勢，呢個時候法國箭頭賓施馬大發神威，個人連中三元，帶領「銀河艦隊」奇迹反勝，殺入8強。

連同呢3球，賓施馬以34歲零80日之齡，成為歐聯史上最老「戴帽」球員，佢喺皇馬亦累入309球，超越已故名宿迪史堤芬奴，升上皇馬歷史射手榜第3位，而比佢更老嘅中場莫迪歷全場奔跑兼交出助攻，同樣老而彌堅，配合雲尼斯奧斯祖利亞等新仔，主帥安察洛堤呢套「以老帶新」方針，令皇馬今季有平穩演出，依家喺聯賽榜領先，遇弱自然唔會留手，實行全取3分鞏固榜首優勢。

馬略卡小島威力冇晒

主隊馬略卡近況低迷，仍然喺下游掙扎，佢哋聯賽已經4連敗，其中兩仗係主場，以往嘅小島威力唔見晒，依家同降班區愈來愈近。加上兩軍近8次交手，皇馬錄得7勝1負壓倒性優勢，乘勇有力贏波而回。