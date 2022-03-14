新加坡乒賽　黃鎮廷夥杜凱琹闖4強

香港乒乓球代表黃鎮廷周一（14日）出戰由世界乒乓球職業大聯盟（WTT）舉辦的新加坡大滿貫賽，男單32強失利後，晚上與杜凱琹合作轉戰混雙報捷，8強勇挫日本組合張本智和／早田希娜闖進4強。

世界排名第22的黃鎮廷男單32強迎戰德國的Patrick Franziska，先失兩局5：11、4：11下，以11：9追回一局，經過一輪激戰，再輸8：11，總比數1：3出局。

黃鎮廷傍晚再度登場，與杜凱琹出戰混雙8強，這對東京奧運第5名組合面對日本的張本智和／早田希娜打出氣勢，以直落3局11：9、11：6及11：6力挫對手，打入4強。

另一場混雙8強賽，由港將何鈞傑夥拍德國女將Nina Mittelham大戰東京奧運第4名的法國組合Emmanuel Lebesson/袁嘉楠，這對香港／德國組合在領先一局13：11下，連輸3局8：11、5：11、及9：11，無緣晉級。

WTT大滿貫賽為新賽事，賽事獎金豐富，連單打資格賽首圈出局者都可獲1,300美元，冠軍則有多達100,000美元，另外雙打冠軍亦有12,000美元獎金。