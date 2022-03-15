曼城圍「宮」瘋狂失機　14分優勢蒸發

英超爭冠形勢再現變化，2個月前一度領先利物浦14分嘅曼城，周二(15日)凌晨作客水晶宮連環敗家，慘被悶和0比0，依家只領先「紅軍」4分兼踢多1場。如果利物浦周四(17日)凌晨贏埋阿仙奴，就會追到只差1分，由於兩隊下月仲會正面交鋒，意味利物浦已重奪爭標嘅主動權。

曼城首循環曾主場0比2輸畀水晶宮，今仗作客亦係瘋狂圍「宮」，可惜一眾球員腳頭無靈。奇雲迪布尼上半場遠射被撲出，貝拿度施華小禁區執到後唔即刻補射，反而推咗個波出底線；祖奧簡些路27分鐘勁射中柱，個波落喺龍門口嘅拿樸迪腳下，可惜佢嘅「後衞腳」面對空門一射沖天。下半場奇雲迪布尼又有射門中柱、貝拿度施華鏟射空門又斜出，註定曼城今場冇波入，最終0比0握手言和。

曼城上周中歐聯主場0比0和士砵亭，今場又0比0打和水晶宮，係哥迪奧拿執教曼城以來首次連續2場0比0。「藍月亮」今場有74%控球率兼18次攻門，哥迪奧拿賽後就話滿意球隊表現：「落場嘅球員都踢得好好，呢個係我選擇唔換人嘅原因，唯一錯誤就係入唔到波，但以表現嚟講我係好滿意。」

雖然哥帥口講「收貨」，但績分榜上就面對極大壓力，曼城喺1月中曾領先踢少2場嘅利物浦14分，但隨住打和修咸頓、水晶宮同埋輸畀熱刺，依家只係領先利物浦4分兼踢多1場，領先優勢幾乎全部蒸發。4月10日利物浦將會作客曼城上演冠軍前哨戰，「紅軍」只要贏晒餘下比賽就可奪冠，唔需要再等曼城失分。