曼城紅軍賽程比較 施華：我哋位置更靚！

曼城喺英超再度失分，依家只係比利物浦多4分兼踢多1場，如果計失分只係得番1分優勢。睇番兩隊餘下賽程，曼城嘅對手明顯較利物浦「易食」，難怪貝拿度施華都話滿意球隊依家嘅位置，無懼利物浦挑戰。

曼城剩低嘅9場聯賽，有3場係對住依家排最後5名嘅球隊，列斯聯、屈福特、般尼以及白禮頓都跌緊watt，除利物浦之外最強對手就係韋斯咸；相反利物浦餘下10場聯賽有唔少「硬嘢」，包括周四(17日)凌晨作客阿仙奴，另外仲要撼曼聯同熱刺2支爭奪前4嘅球隊，加上對曼城嘅爭冠大戰要作客，客觀環境頗為不利，而「紅軍」最大優勢就係狀態弗爆。

葡萄牙中場貝拿度施華表示：「仲有9場聯賽，英超係漫漫長路，我哋依家處於有利位置，曼城嘅位置肯定比利物浦好，唔好忘記佢哋仲要嚟曼城嘅主場比賽，呢場大戰肯定刺激！」

曼城餘下賽事：

客vs般尼

主vs利物浦

客vs狼隊

主vs屈福特

客vs列斯聯

主vs紐卡素

客vs韋斯咸

主vs阿士東維拉

主vs白禮頓 (賽期未定)

利物浦餘下賽事：

客vs阿仙奴

主vs屈福特

客vs曼城

客vs阿士東維拉

主vs愛華頓

客vs紐卡素

主vs熱刺

客vs修咸頓

主vs狼隊

主vs曼聯 (賽期未定)