開鑼在即試車麻麻　咸美頓：呢部車好難贏

新一季F1本周在巴林開鑼，兩大車隊紅牛與平治繼續是傳媒的焦點所在，然而經過剛結束的四天試車，外媒直言平治戰車的性能不似如期，對咸美頓爭逐個人第8個總冠軍的機會存疑。

一連四天在巴林舉行的最後一輪測試已經結束，紅牛及法拉利的新戰車表現搶鏡，麥斯韋斯塔本駕着紅牛R18做出了1分31秒720的最快圈速，反而要為上季「復仇」的平治，其W13戰車在今年首輪試車的速度已經明顯不及去年W12，而車隊承認戰車的潛力還未完全釋放。就連期望力爭個人第8冠的咸美頓，在試車最後一天曾公開賽表示:「此刻，我覺得這部戰車難以爭勝。」不過，他補充平治是一支很出色的車隊，相信會有解決方法。

據外媒表示到了巴林，平治的W13主要提升了戰車的下壓力，然而下壓力無法穩定，並出現「海豚跳」的現象更嚴重，不僅是直路，甚至連部份彎道，戰車極速下底板與地面發生反復接觸，就無法令戰車在一個穩定水平。

在幾天的試車當中，平治已不斷為新戰車調整，而另一個問題就是W13超重，幾乎所有賽車都會超重，而在三大車隊當中法拉利的F1-75最輕，W13就是最重，要知道在F1比賽中，戰車每重10公斤，圈速就會增加0.3秒，絕對是爭取最快圈速的阻礙。