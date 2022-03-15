【歐聯】阿積士賓菲加「大」決戰

歐聯16強次回合大戰，荷甲勁旅阿積士主場迎擊賓菲加，兩隊首回合喺葡萄牙激戰打成2比2，今場晉級生死戰，雙方勢必以最擅長嘅進攻踢法爭勝，既然兩隊都屬於攻強守弱嘅球隊，今仗預料會係開放式進攻大戰，博3.5球嘅入球大為明智之選。（Now 644周三凌晨4時直播）

阿積士首回合作客2度領先下被逼和，王牌射手施巴斯坦賀拿繼續入波，今屆歐聯已轟入11球，係入波信心保證。盛傳獲曼聯力斟嘅教練坦哈格，進攻型踢法喺歐聯發揮得淋漓盡致，近5場歐聯有4仗總入球開4球或以上，佢哋分組賽面對喺葡超排名高過賓菲加嘅士砵亭，兩循環分別大勝5比1同4比2，相信今仗亦會有類似嘅戰況出現。

賓菲加對上7場作客只有1仗能夠保持不失，上場聯賽對住弱旅維薛拿亦係先失球下追和，佢哋前鋒達雲紐尼斯、耶梅卓克、艾華頓索拉斯都係有料之人，而且反擊亦係賓菲加嘅殺着，今仗面對踢法進取嘅阿積士，雙方進行駁火機會好大，捧3.5球嘅大盤冇甩拖。

直播表

周三4:00am 歐聯 曼聯 對 馬德里體育會

Now 643

周三4:00am 歐聯 阿積士 對 賓菲加

Now 644