英政府呼籲車迷勿唱歌支持阿布

車路士班主阿布拉莫域早前被英國政府制裁之後，當地球迷對呢位俄羅斯班主嘅態度處於兩極，上場對紐卡素一戰前，英政府官員就呼籲車仔球迷唔好再唱歌支持阿布，而有車仔球迷組織，亦表態要求移除史丹福橋球場的阿布橫額。

英國數碼、文化及體育部官員基斯菲（Chris Philp）日前對車仔球迷唱歌支持阿布嘅行為作回應，表示理解車路士球迷十分愛戴阿布，但就直言佢哋唔應該再繼續咁樣做：「我想車路士球迷喺唱歌之前諗一諗，阿布支持嘅普京政權，作出殘酷無情嘅行徑，呢樣嘢係遠遠重要過足球。」惟上場英超對紐卡素一戰，史丹福橋球場內仍聽見車仔球迷支持阿布嘅歌聲。當然車仔球迷都唔係一面倒盲撐阿布，現時至少有1個車路士球迷組織，已經要求將寫住「阿布王朝」嘅橫額，由史丹福橋球場看台移除，據報橫額將會喺下一場車路士主場比賽前被沒收。

阿布被制裁後，球會前途被蒙上陰影，雖然3電訊公司及現代汽車等主要贊助商，已經宣布同車仔劃清界線，但球隊比賽波衫上，兩大品牌嘅商標仍然出現，原因係球會擔心喺政府制裁下，唔夠資金整冇贊助商標誌嘅波衫，而史丹福橋球場四周，仍見到3電訊公司嘅商標，可見除咗唔少「車迷」需要時間接受新現實之外，會方似乎亦需要時間掌握事件對車路士嘅影響。