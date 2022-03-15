C朗回勇踢歐聯仲醒　曼聯搏殺贏畀你體

歐聯16強次回合焦點之戰，曼聯主場硬撼馬德里體育會，兩隊首回合打和1比1。今屆歐聯「紅魔鬼」喺奧脫福出戰下，拎到2勝1和未輸過，主場威力強勁；相反馬體會就患有「恐英症」，近3次歐聯作客對陣英超球隊，法定時間內全敗而回，曼聯主勝值博。（Now 643周三凌晨4時直播）

曼聯上場喺英超爭4大戰，主場以3比2擊敗熱刺，經歷各項賽事3場不勝後，終於重上勝軌。葡萄牙前鋒C朗個人更連中三元，一洗賽前踏入2022年只入1球嘅頹氣，信心提升唔少；呢名歐聯史上「入球王」，今屆賽事腳風甚順，6戰轟入6球，今場有望再取「士哥」。

事實上，曼聯今季歐聯表現遠勝英超，分組賽以首名出線外，期間兩次對另一支西甲球隊維拉利爾，都順利全取3分，首回合作客亦可逼和馬體會，近6場歐聯保持不敗。雖然般奴費南迪斯同勞基梳爾確診，但艾蘭加及查頓辛祖有態，相信影響不大。

馬體會有「恐英症」

至於馬德里體育會聯賽雖然取得4連勝，但上場對護級分子卡迪斯贏得驚險。球隊今屆歐聯表現麻麻，分組賽僅2勝1和3負，勉強以次名出線，16強首回合對曼聯領先1球下，下半場體力明顯不繼，最終亦畀對手追和。馬體會今場陣容不整，恩歷克卡拉斯高仍要停賽，加上首回合有好表現嘅右翼衞禾沙積高、防守中場干度比亞，有傷在身下上陣成疑，防守力大幅削弱，作客奧脫福凶多吉少。