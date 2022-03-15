歐聯又搵前「槍手」抽籤　16強曾爆重抽鬧劇

歐聯8強將於周五（18日）抽籤，歐洲足協邀請前阿仙奴後衞施維斯達為嘉賓。呢個選人近日引起關注，皆因去年16強歐洲足協邀請艾沙維為嘉賓，事後就因工作人員失誤而需要重抽，今次再由前「兵工廠」戰將抽籤，唔知會發生咩事呢？

去年12月歐洲足協為歐聯16強抽籤時，先後出現數個重大失誤。首先工作人員抽維拉利爾時未有移走曼聯嘅抽籤球，艾沙維巧合地抽到曼聯，但由於佢哋喺小組同組，理應唔可以對壘，因此需要重抽；之後抽馬體會時，代表曼聯嘅抽籤球冇被放入抽籤池，但兩隊之間唔存在迴避條件。一場抽籤鬧劇最後因有球會反對，歐洲足協決定全部重抽，而作為嘉賓嘅艾沙維亦非常無奈。

至於8強對決組合周中全部誕生，抽籤儀式將於周五（18日）舉行，歐洲足協邀請咗44歲前阿仙奴同曼聯球員施維斯達作為嘉賓主持抽籤。施維斯達喺社交網站上表示對能參與其中感非常高興：「好榮幸地宣布我將會幫手抽歐聯8強嘅籤。」不過今次又係前阿仙奴球員，唔知歐洲足協會唔會又重演鬧劇呢？