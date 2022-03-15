亞冠盃　神戶勝利船附加賽闖關將鬥傑志

「亞冠盃」東亞賽區附加賽周二（15日）上演多場大戰，其中主場出擊的日職代表神戶勝利船，與澳職球隊墨爾本勝利鬥足120分鐘，最終靠靠恩尼斯達開波早段嘅入波，大迫勇也下半場梅開二度，以及連干哥利亞加時階段奠勝一球，以4比3擊敗對手。成功搶得J組入場卷的勝利船，將與港超球隊傑志，清萊聯及上海海港爭奪小組出線權。

兩隊力爭「亞冠盃」J組最後一個席位，其中開季未嚐一勝的神戶勝利船，開局6分鐘就靠前世盃冠軍得主恩尼斯達，禁區內一腳抽射破網，成功發揮主場優勢先拔頭籌。不過僅僅6分鐘後，勝利就作出回應，一次角球攻勢造成勝利船門前混戰，歷克迪亞高斯天奴成功感補中，雙方回到同一起跑線。其後主隊佔盡控球優勢，耐心尋找機會，惟雙方半場前未能再增添紀錄。

易邊再戰，勝利船繼續掌握場上形勢，56分鐘，菊池流帆接應恩尼斯達開出角球，頭鎚攻門高出。以澳足盃冠軍身分出戰的勝利，其後換入賓科拿美成功收到奇效，71分鐘一次反擊機會，呢位後備入替嘅快翼落底傳中，造就歷克迪亞高斯天奴門前鏟射得手，後者梅開二度，幫助球隊反超比數。80分鐘，菊池流帆接應角球頭槌二傳，大迫勇也門前射入，為主隊追成2比2。

主隊未有因此洩氣，87分鐘，大迫勇也接應山口螢傳中，搶前點射入，為球隊再度超前。正當以為比賽大局已定，賓科拿美2分鐘後，禁區內推大位射入，幫助客隊法定時間內追和3比3。雙方進入加時，95分鐘，勝利船靠恩尼斯達組織攻勢，前場踢出巴塞式短傳配合，再由下半場後備入替的連干哥利亞完成致命一擊。最終神戶勝利船以4比3擊敗墨爾本勝利，成功打入J組。

同日韓職球隊亦成為大贏家，蔚山現代和FC大邱，分別擊敗FC泰港和武里南聯，齊齊闖入分組賽。