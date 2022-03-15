港隊中堅揸弗人揀拍檔　梁諾恆：首選謝家強

《我撐同球員傾吓偈》今次搵嚟外流港將、新一季將會同浙江隊一齊征戰中超嘅「細佬」梁諾恆傾傾。被視為香港隊中堅位置未來揸弗人嘅「細佬」，對新帥莊恩安達臣好有期望，仲話如果可以畀佢揀雙中堅嘅拍檔，佢會揀佢嘅前度隊友謝家強喎！

Ｑ：覺得自己仲有邊方面不足夠，可以再做得好啲？

「細佬」：自己仲有好多進步空間，無論喺防守同進攻方面。希望自己喺中超仍然可以發揮穩定，保持自己應有嘅水準。

Ｑ：衝超成功後，下一個職業生涯嘅目標係咩？

「細佬」：下一個短期目標期望喺中超站穩陣腳，長遠目標係聯賽打入前4同攞盃賽冠軍。

Ｑ：如果喺中甲揀一個球員最難Mark，會揀邊個？

「細佬」：我會揀武漢三鎮嘅馬爾康，佢無論身體條件同技術都係非常超班，希望喺未來可以面對更多呢一類型嘅對手。

Ｑ：你的普通話比「渣渣輝」或者古天樂好嗎？

「細佬」：一年前應該同「渣渣輝」差唔多，不過經過一年幾嘅特訓就進步唔少。當然有時隊友都聽唔掂，要估我講緊咩！

Ｑ：長時間分隔異地，想問有無維繫感情、親情、友情嘅竅門？

「細佬」：長時間分隔兩地，主要係靠FaceTime聯繫感情。雖然相處時間大大減少，不過我覺得最緊要係大家珍惜可以溝通嘅時間，作有質素嘅交流。

Ｑ：由本來輕輕鬆鬆衝超，變到最後一仗先至得，呢種情況如何調節？

「細佬」：賽前早已準備咗要打附加賽，雖然會有失落感，不過冇想像中咁大落差。

Ｑ：當年你踢嗰隊飛馬擺係中甲會喺上游、中游定護級分子？

「細佬」：我認為可以排中甲中上游，因為始終都比一般球隊多用幾個外援。

Ｑ：我想問吓你，對於港隊主帥莊恩安達臣嘅第一印象？

「細佬」：印象中佢好有決心同親和力好強，感覺唔錯，期待將來喺訓練場見面，希望佢可以為香港隊帶嚟新氣象。

Ｑ：會唔會想好似「歐冲」咁去海外球隊試腳？

「細佬」：如果有機會一定會考慮，因為足球生涯好短，都希望不斷挑戰自己，同為自己嘅生涯累積唔同而難忘嘅經歷。

Ｑ：喺未來嘅香港隊比賽，如果畀你揀一個中堅拍檔，你想同邊個拍？點解？

「細佬」：如果教練採用4後衞，我會想拍謝家強，因為大家喺富力R&F嗰陣都已經建立咗默契，有助我哋嘅發揮。

Ｑ：平時除咗練波，有咩做？

「細佬」：真係無乜嘢做，因為平時喺基地訓練後，浸水同按摩治療時間都會用大概3個小時。其餘時間主要同家人FaceTime，有時候都會睇吓電影同打機，或者同隊友去食吓飯。

Ｑ：踢波嚟講，有邊個同你夠晒合拍？

「細佬」：我哥哥（即東方龍獅後衞梁冠聰），因為我哋平時嘅交流會比同其他人多好多。做隊友嗰陣好多時候，根本唔使講嘢都知道大家嘅下一步會做咩。